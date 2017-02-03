03.02.2017 23:33:54

HDP'li Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna itirazın reddedildiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında 'terör örgütü kurma ve yönetme' başta olmak üzere çok sayıda suçlama ile 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bugün yapılan hazırlık duruşmasında Demirtaş'ın avukatlarının tutukluluk haline yaptıkları itiraz reddedildi.

Gerekçeli kararda, Demirtaş'ın tutukluluğuna devam edilmesi, "Sanık Selahattin Demirtaş'a isnat edilen suçların sayısı ve niteliği, atılı suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterin somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması, ifadeye çağrılmasına rağmen ifadeye vermeye gitmiş olup soruşturma beyanlarının gözaltına alınması sonrası alınabilmiş olması dikkati alındığında, tutuklama nedenlerinde bir değişiklik olmaması nedeniyle tutuklama nedenlerinin var olduğu, sanığa isnat edilen eylemlerin sübutu halinde bunlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, isnat edilen eylemlerin sayı ve yoğunluğu ile bunların nitelikleri, suçların sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza miktarı dikkate alındığında sanığın siyasi faaliyette bulunma ve temsil hakkı ile davanın tutuklu yürütülmesindeki kamu yararı arasında ölçülü bir dengenin mevcut olduğu dikkate alınarak tahliye taliplerinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir" sözleriyle açıklandı.

Demirtaş'ın ilk duruşmasının 28 Nisan tarihinde yapılmasına karar verdi.

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