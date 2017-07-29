29.07.2017 14:46:05

HDP'li Becerikli gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekilli Saadet Becerikli gözaltına alındı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında, davanın bir duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugün Ankara'dan Batman'a gelen Becerikli, havaalanında gözaltına alındı. Becerikli, ifadesi alınmak üzere Batman Adliyesine getirildi.