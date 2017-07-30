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31.07.2017 09:38:49
HDP'li Başaran gözaltına alındı!
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman'da gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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