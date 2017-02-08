08.02.2017 12:27:14

HDP'li Aslan hakkında yakalama kararı çıkartıldı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

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HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.