25.07.2017 21:33:32

HDP grup toplantısını Diyarbakır'da yaptı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) her hafta Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısını bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Parkta gerçekleştirilen toplantıya güvenlik gerekçesiyle vatandaşlar alınmadı.



HDP'li 11 milletvekili saat 12.00 sularında Kayapınar ilçesinde bulunan Ekin Ceren Parkı önüne geldi. Burada daha önce duyurdukları gibi grup toplantısını yapmak isteyen HDP'li milletvekilleri alana alınırken, park önünde toplanan grup, güvenlik nedeni ile alana alınmadı. Ekin Ceren Parkı'nda düzenlenen grup toplantısında konuşan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, halkın üzerine ölü toprağının serpilmek istendiğini savundu. Buna 'dur' demek için Diyarbakır'da olduklarını kaydeden Baydemir, "HDP'ye Kerbela dayatılıyor. Seçilmişlerimiz özgür olmadıkça bizler kendimizi özgür görmeyeceğiz. Bizlere faşizmi dayatıyorlar. Bizler de faşizme karşı onurlu bir barışı savunuyoruz. Çok açık buradan 80 milyon insanın vicdanına çağrıda bulunuyorum seçilmişlerimiz zindanda olduğu sürece adalet nöbetimiz devam edecek. Bizim bir şiddet aracımız yok. Bize şiddet uygulansa bile şiddete başvurmayacağız. Eşitlik isteyen özgürlük isteyen, onurlu bir barış isteyen bir hareketten neden korkuyorsunuz. OHAL rejimi ortadan kalkıncaya kadar, vicdan ve adalet nöbetimiz devam edecektir. KHK'larda işinden olanlar haklarına kavuşana kadar devam edeceğiz" dedi.



"FAŞİZM ANCAK DEMOKRATİK MÜCADELEYLE DURUR"



Kendilerinin yalnız olmadığını aktaran Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizler yalnız değiliz. Bugün burada 11 vekille vicdani ve adilene talebi haykırırken yalnız değiliz. Mutlak suretle her darlığın sonu aydınlıktır. Faşizm ricayla minnetle durmaz, faşizm ancak demokratik mücadeleyle durur. Halkımızla buluşmamızın önüne geçmeyin. Şiddet, kavga yok. Sadece faşizm ve tehdide boyun eğmediğimizi haykırıyoruz. Bugün bize bir Kerbala sıcaklığını yaşatıyorsanız, bizler de Bilal-i Habeş olmayı biliriz. Bu coğrafyada mutlaka barış inşa edilecektir. Zulüm sahipleri mutlaka yenilecek. Kürt halkı da bütün halklar gibi inancıyla, kültürüyle, kökleriyle varlığını sürdürecek."



Öte yandan Baydemir, konuşması sırasında sözde PKK marşının bir bölümünü okudu.



Konuşmaların ardından HDP'li milletvekilleri parkta demokrasi nöbeti tutmaya başladı. HDP'li vekiller, sıcağın etkisini parkta volta atarak azaltmaya çalıştı. Parkın etrafı bariyerlerle çevrilirken, polis çevrede kuş uçurtmadı. Alana alınmayan grup da refüjde beklemeye başladı.