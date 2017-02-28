SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
HDP Grup Toplantısı
28.02.2017 14:50:46

HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir, 'Yaşamın her alanında farklılıklarımızla ister başörtülü ister başörtülü olmayalım farklı inançlardan kadınlarla biz bir kez daha yan yana durarak 28 Şubat zihniyetini tarihin çöp sepetine göndereceğiz' dedi.

Halkların Demokratik Partisi Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir, "Yaşamın her alanında farklılıklarımızla ister başörtülü ister başörtülü olmayalım farklı inançlardan kadınlarla biz bir kez daha yan yana durarak 28 Şubat zihniyetini tarihin çöp sepetine göndereceğiz" dedi.

Taşdemir, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Taşdemir, Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ temelinde kadınların umudu tasfiye edilmeye çalışıldığını ve siyaset dışına atılmaya çalıştığını belirterek, "Halk Figen Yüksekdağ'ları kendi iradesiyle seçerken sizden icazet almadı, almayacaktır. Sizin kararlarınızla bu vekillik düşmeyecektir, bu temsiliyet düşmeyecektir, Figen Yüksekdağ halklarımızın, kadınlarımızın onurudur, vekilidir, temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecine de değinen Taşdemir, "O dönemin vesayetçileri önce kadınları hedef almışlardır. Kadınların inancından, yaşam tarzından dolayı mağdur edildi. Sırf başörtülü oldukları için işinden atılan, emeklerinden olan, kamusal yaşamın dışına itilen, üniversitelerde şiddet gören kadınlar ortaya çıktı. Ama bu darbeci zihniyete karşı kadınlar sessiz kalmadı. Kadınlar gücünü, direnişini birleştirerek 28 Şubat zihniyetini tarihin çöp sepetine attı. Yaşamın her alanında farklılıklarımızla ister başörtülü ister başörtülü olmayalım farklı inançlardan kadınlarla biz bir kez daha yan yana durarak 28 Şubat zihniyetini tarihin çöp sepetine göndereceğiz' şeklinde konuştu.

28 Şubat sürecine ilişkin olarak Kolombiya örneğini verdi. Taşdemir, "Kolombiya'da süreç devam ederken, kadın örgütlerinin mücadeleleriyle savaşta cinsel suçlara dair yasa 2014 yılında Meclis'ten geçti. Kadın örgütlerinin sözü müzakere masasına taşıyan bir toplumsal alt komisyonu kuruldu. Savaş politikasında ısrar edenler, kadınların bu platformda mücadele etme fırsatını bu topraklarda bunu ifade eden, bunun öncülüğünü yapan kadınlar katledildi, gözaltına alındı, tutuklandı, işlerine son verildi' diye konuştu.

Taşdemir şunları kaydetti:

"Siyasi iktidar darbe girişimini fırsata çevirerek, kadınların kazanımlarına el koydu. Terör soruşturması kapsamında kayyum atanan belediyelerde yapılan ilk iş, kadın kurumlarının kapatılması ve kadınların işten çıkarılması oldu. Gündelik yaşam olanaklarımızın, özgürlüğümüzün güvenlik iddialarıyla değersizleştirilmesine 'hayır' diyeceğiz. Kadınların hayata sahip çıkma umudu 'hayır'da çoğalacak. Bizler, kadınlar olarak bu hükumete güvenmiyoruz. Kadına yönelik şiddet, kadın yoksulluğu arttı.'
    YORUM YAZ
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
TSK'dan 'Karargah rahatsız' açıklaması!
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!
Her sene bir 28 Şubat yazısı yazacağım
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Bahçeli'den 'Karargah rahatsız' açıklaması!
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Erzurum Oltu'da kurtlar köpeği yedi!
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Pentagon'a Suriye'deki 'çocuk savaşçılar' soruldu
Futbolcuların çocukluk fotoğrafları
28 Şubat mağduru Ak Parti'li vekil: Darbeye izin yok
Bu yiyecekler sigarayı bıraktırıyor!
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Demirtaş hakkında yeni dava
Kocaeli’de 11 öğretmen FETÖ’den gözaltında
Kocaeli’de 11 öğretmen FETÖ’den gözaltında
Kocaeli’de FETÖ operasyonları kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapan 11 öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
28.02.2017 15:00:55
TAİ ile Sikorsky arasında 500 milyon dolarlık imza
TAİ ile Sikorsky arasında 500 milyon dolarlık imza
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky Aircraft Company firması arasında anlaşma imzalandı.
28.02.2017 14:37:13
327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi
327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi
Diyarbakır'da 2 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 2 milyon 282 bin 464 TL olduğu öğrenildi.
28.02.2017 14:28:05
İstanbul Üniversitesi’nde gerginlik
İstanbul Üniversitesi’nde gerginlik
Protesto için toplanan öğrencilerden 23'ü gözaltına alındı.
28.02.2017 13:56:06
UEFA’dan Beşiktaş’a derbi tebriği
UEFA’dan Beşiktaş’a derbi tebriği
UEFA, dün akşam oynanan derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ı tebrik etti.
28.02.2017 13:50:22
Suriyeliler ile Afganlar birbirine girdi
Suriyeliler ile Afganlar birbirine girdi
Konya'da Suriyeli bir grup tarafından Afganların kaldığı eve düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.
28.02.2017 13:42:50
Tarihe yolculuğa çıkaran çeşmeler
Tarihe yolculuğa çıkaran çeşmeler
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun yapılan çeşmeler, hem susuzluğu gideriyor hem de tarihi bir yolculuğu çıkarıyor.
28.02.2017 13:40:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
HSYK, yeni kararname yayınlandı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Demirtaş hakkında yeni dava
Demirtaş hakkında yeni dava
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları