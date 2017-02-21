21.02.2017 15:54:15

HDP Grup Toplantısı

TBMM İdari Amiri ve HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hükümet ile görüşüldüğü iddiaları ile ilgili, 'Alenen ve açık söylüyoruz, çağrımız var ama ortada böyle bir müzakere ve diyalog yok' dedi.

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TBMM İdari Amiri ve HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hükümet ile görüşüldüğü iddiaları ile ilgili, "Alenen ve açık söylüyoruz, çağrımız var ama ortada böyle bir müzakere ve diyalog yok" dedi.Önder, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. HDP Grup Toplantısı'na son Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenler, eski Demokratik Toplum Partisi ve eski milletvekili Ahmet Türk ve Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da katıldı.Önder, Dünya Ana Dil Günü'nde Grup Toplantısı'na katılanları Kürtçe selamladı. Önder, Ahmet Türk'ün şahsi tarihinin demokrasi tarihi olduğunu belirterek, Türk'ün şahsi tarihinin barış, özgürlük, adalet tarihi olduğunu ifade etti. Önder sözü Ahmet Türk'e bıraktı.Ahmet Türk, Genel Başkanları'nın zindanlarda olduğunu belirterek, milletvekili ve 75'in üzerinde Belediye Başkan'larının zindanlarda olduğunu söyledi. Türk, ret ve inkar politikalarının terk edilmesi gerektiğini kaydederek, "Halkın iradesiyle seçilmiş Belediye Başkanlarımızın yeri halkın arasındadır, halka hizmet etmekten geçer. Halkın iadesiyle Meclis'e gönderilmiş milletvekillerimizin yeri burasıdır, Meclis'tir. Bu zeminde konuşarak, tartışarak sorunlara çözüm bulacaklarına inanıyorum. Bu coğrafyada Kürtler demokratik, özgür gelecek için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.Kürtçenin Ortadoğu'da önemli bir aktör olduğunu ifade eden Türk, "Kürtler özgürleşmeden, Ortadoğu özgürleşmez, burada yaşayan hiç bir halk bütünleşemez. Kürtlerin Ortadoğu'yu değiştirmesinden korkan bir zihniyet var. İşte yaşadığımız acıların sebebi bu" şeklinde konuştu.Kürtlerin hükümet ile görüştüğü iddialarına reddeden Önder, "Külliyen yalan. Görüşmede yok, böyle bir teşebbüs de yok. biz bu görüşmeyi ilkesel olarak talep ediyoruz. Hem müzakere ve diyalog yapmıyorlar, ama şu daha da kabul edilemez; el altından görüşülüyormuş gibi yapma propagandası bu halkın süzgecinden geçmez. Mercimek kadar aklınızla körükleyip durmayın. Alenen ve açık söylüyoruz, çağrımız var ama ortada böyle bir müzakere ve diyalog yok" değerlendirmesini yaptı.Önder, Anayasa Mahkemesi'ni eleştirerek, "Yaklaşık 100 binin üzerinde insan işinden, aşından, ekmeğinden ediliyor. Savunması alınıyor mu? Yok. Suçu varsa kendisine söyleniyor mu? Yok. Ne deniyor? Gayet mıy mıy bir yorumla, 'bazı yanlışlıklar olmuş olabilir onun için de bir komisyon kuruyoruz.' diyorlar. Efendiler, sizin için sadece 'bazı yanlışlar' dediğiniz yüzbinlerce haneye açlık, yoksulluk ve sıkıntı olarak yansıyor. Cemaat, kamuda kendi kadrolaşmasını sağlamak için soruları çalıyordu. Bunlar cemaatten daha tembel ya da daha pervasız. Soruları çalmaya bile üşeniyorlar. Mülakat diye bir şey getirdiler. Yani yandaşlarını formalite olsun diye soruları çalmak zahmetine bile katlanmadan istedikleri kurum ve kuruluşlara yerleştirme operasyonu yapıyorlar. İşte bütün bunlar adalet duygusunu öldüren işlerdir" ifadelerini kullandı.