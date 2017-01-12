13.01.2017 02:00:41

HDP'den erken seçim açıklamalarına destek geldi

HDP, CHP'li Özgür Özel'in 'erken seçim' açıklamasını destekledi

TİMETURK | HABER MERKEZİ



MHP Lideri Bahçeli ve Ak Partili Mustaf Şentop tarafından dillendirilen "erken seçim" ifadeleri CHP'den hem eleştiri hem destek almıştı.



HDP'den de açıklama geldi.



HDP Kars Milletvekili ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Genel Kurul'da 8. maddenin görüşmeleri devam ederken söz aldı ve "Erken seçim taraftarıyız" dedi.



ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, "Şu anda Genel Başkanımız adına konuşuyorum. Bugün böyle bir rejim değişikliğine tartışmaktansa bu akşam gelecek seçim teklifine evet diyoruz" demişti.



CHP'DEN NASIL ELEŞTİRİ GELMİŞTİ?



Yine Genel Kurul'da söz alan ve kürsüye çıkan Deniz Baykal, “Erken seçim konusu ile ilgili şunu söylemek isterim. Eğer bu bir tehditse, yakışıksızdır. Eğer bu bir tespitse, zamansızdır. Eğer bu bir tehditse; böyle bir tehdidi Meclis'imize de, buradaki teker teker her bir vekilimize de hakaret sayarım. Erken benim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkışanları kınıyorum” demişti.

BAHÇELİ ve ŞENTOP NELER SÖYLEMİŞTİ?

Meclis kulisinde gazetecilerin anayasa teklifine ilişkin sorularını dün yanıtlayan Bahçeli, "Teklifin Meclis'ten geçmemesi durumunda ne olacağı" ile ilgili soruya, "Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" yanıtını vermişti.

Bahçeli'nin ardından Anadolu Ajansı'na konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiç kimse seçim istemiyor diyelim; ama Türkiye seçime mecbur kalır. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi" demişti.

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