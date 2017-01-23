23.01.2017 23:27:55

HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, CHP'nin referandum sürecinde yürüteceği 'hayır' kampanyasına sert tepkide bulundu...

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, CHP'nin referandum sürecinde yapacağı 'Hayır' kampanyasını eleştirerek, "CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliği yapmak isteyenler de ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de redediyoruz" dedi.

Ajanslarda yer alan habere göre, Tukuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk'ün Diyarbakır'da KCK anadavasında görülen duruşmasını HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, Nadir Bingöl, Feleknaz Uca, Nimettullah Erdoğmuş ile birlikte takip eden HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, duruşmanın ardından adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ADLİ TIP'A TÜRK'ÜN TAHLİYE EDİLMESİ İÇİN RAPOR ULAŞTI'

Ahmet Türk'ün tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen HDP'li Yıldırım, "Ahmet Türk'ün sağlık raporları Adli Tıp'a ulaştı ve tahliye edilmesi gerektiği yönünde kanaatler açığa çıkmasına rağmen, bugün mahkemece bırakılmayışı siyasi bir kararın devamıdır. Elimizdeki bilgi Ahmet Türk'ün sağlık raporunun hazırlandığı ve Adli Tıp'tan geçtiği. Mahkemenin neden bu raporun gereğini yerine getirmediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ahmet Türk'ü yaklaşık 45 dakika görme şansımız oldu. 1-2 dakika da milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yanına uğrayıp merhabalaştık. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu da ifade edemeyiz, ama çok kötü bir sağlık koşullunun olduğunu da söyleyemeyiz" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZIN CHP İLE ANILMASI DOĞRU DEĞİL'

Bir gazetecinin, CHP'nin Anayasa değişikliğinde referandumda 'Hayır' kampanyasını destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım, "Biz böyle bir cümleyi kabul etmiyoruz. CHP'nin 'Hayır' kavramını ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliliği yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de reddden bir noktadan, bu ülke insanlarının kalıcı ve onurlu barışı barındıran, 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Buradan hareketle bizim çok güçlü bir 'Hayır' kampanyasını tüm halkımız ve kurumlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın CHP ile anılmasını çok doğru bulmayız" yanıtını verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder