03.02.2017 15:47:57

HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı

HDP Genel merkezinin sosyal medya hesabında Demirtaş'ın hapishanede çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Sputnik'in haberine göre, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın cezaevinde açık görüş sırasında anne, baba, eşi, çocukları ve kardeşi ile çektirdiği ilk fotoğraf yayınlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada 4 Kasım 2016 günü tutuklanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinde babası Tahir, annesi Sadiye, eşi Başak, kızları Delal ile Dılda ve kardeşi Şadiye Demirtaş ile çektirdiği fotoğrafı ilk kez paylaşıldı.

Demirtaş'ın ailesi ile çektirdiği fotoğraf, HDP Genel merkezinin sosyal medya hesabında 'Güzel günlerin gelmesi için emek veren herkese yürekten selamlar' mesajı ile paylaşıldı.

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