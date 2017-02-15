15.02.2017 14:22:04

'HDP Başkanlığa evet diyecek'

Sinan Oğan, HDP'nin referandumda evet diyeceğini öne sürdü.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan, Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a açıklamalarda bulundu.

Referanduma dair konuşan Oğan, HDP'nin referandumda evet diyeceğini iddia etti. Gerekçe olarak ise 'Öcalan'ın Başkanlık sistemini istemesini' gösterdi.

Oğan'ın açıklamaları şöyle;

"Hatırlayalım; ne diyordu Genel Başkanımız şimdiye kadar?… “Başkanlık sistemi Öcalan'ın talebidir” diyordu… Hakikaten de bugün Öcalan'ın ve HDP'nin başkanlığı net bir şekilde istediğini görüyoruz. Siz bakmayın onların Meclis'te “Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım” filan dediklerine.

"HDP ÖCALAN'IN RÜYASINA EVET DİYECEK"

Meclisteki evet-hayır oylamasında, bir HDP'linin hayır oyu var mı, yok! Dolayısıyla HDP Öcalan'ın 40 yıllık rüyasına şimdi hayır demeyecek, evet diyecek, onu söyleyeyim…

"İLK DURAKTA BAHÇELİ'Yİ İNDİRECEKLER"

HDP'yi direkt olarak AKP'nin yanına eklemlemek mümkün. Çünkü AKP, kiminle nereye kadar gideceğini bilen bir siyasi parti. AKP'nin MHP'ye ihtiyacı vardı. Meclis'ten geçirdi. Kampanya sürecinde de bir şekilde MHP ile dirsek temasını sürdürecek. Ama sağ dirseğini MHP ile götürürken, sol dirseğini de HDP ile götürecek.

Eğer referandumdan evet çıkarsa, ilk durakta Bahçeli'yi indirecek. Dönecek HDP'lilere “Ey benim Kürt kardeşlerim, Bahçeli beni kandırdı. Başkanlık eşittir federal yapıdır, federatif sistemdir. Gelin bu işi konuşalım” diyecek. Çünkü, 2019'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için Kürt oylarına ihtiyaç duyacak ve HDP ile işbirliği yapacak."

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