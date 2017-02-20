20.02.2017 19:14:13

HDP, AİHM'den Demirtaş ve Yüksekdağ için talepte bulundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuksuz yargılanabilmeleri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapıldı.

Talepte, referandum sürecinde eş genel başkanların tutukluluk haline son verilmesi gerektiği öne sürülerek, AİHM iç tüzüğünün 41'inci maddesi uyarınca Demirtaş ve Yüksekdağ için yapılan başvuruların AİHM tarafından öncelikli olarak ele alınıp, ivedilikle incelenmesi istendi.

AİHM iç tüzüğünün 41'inci maddesi, karara bağlanacak davaların sırasının tespiti konusunda başvuruya bakan daireye belirli ölçütler temelinde takdir yetkisi veriyor.

HDP başvurusunda, hastalık nedeniyle tedavisi sürdüğü belirtilen ve hakkında yakalama emri çıkarılan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken için de kararın durdurulması amacıyla "ihtiyati tedbir" istendi.

Milletvekili dokunulmazlıkları Mayıs 2016'da kaldırılan Demirtaş ve Yüksekdağ, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", “silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmışlardı.