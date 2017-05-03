03.05.2017 20:46:40

HDP 20 Mayıs'ta kongreye gidiyor

HDP, Yüksekdağ'ın milletvekilliği ve parti üyeliğinin düşürülmesi nedeniyle yasal prosedürleri yerine getirmek için 20 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidiyor.

HDP'de Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği ve parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından yeni bir eş genel başkan seçimi için kongre hazırlıkları başladı.

Kongrenin 20 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklandı.

HDP tüzüğüne göre eş genel başkanlardan birinin ya da ikisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde önce vekaleten atama yapılması, bu atamanın ardından da en geç 45 gün içinde yeni bir eş genel başkan seçmek için genel kongrenin olağanüstü toplantıya çağrılması gerekiyor.

YÜKSEKDAĞ YERİNE VEKALETEN ATAMA

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, HDP tüzüğünün gereği olarak kongre için harekete geçti. İlk olarak kongreye kadar görev yapmak üzere vekaleten bir isim belirlendi. Edinilen bilgiye göre bu isim HDP MYK üyesi Serpil Kemalbay oldu.

HDP'LİLER İSTANBUL'DA TOPLANACAK

Yeni eş genel başkan adayının belirlenmesi için de çalışmalar başladı. İlk olarak konu HDP parti yöneticileri ve milletvekili grubunun 6-7 Mayıs'ta İstanbul'da yapacağı iki günlük toplantıda ele alınacak. HDP'deki eş genel başkanlık sistemine göre Yüksekdağ'ın yerine gelecek ismin de bir kadın olması ve sol-sosyalist hareketten gelmesi gerekiyor.

Ancak bürokratik zorunluluk nedeniyle yapılacak Kongre'de bu durumun gözardı edilebileceği de konuşuluyor. Hatta cezavinde bulunan milletvekili veya belediye başkanlarından birinin eş genel başkan olarak belirlenmesi de seçenekler arasında. İstanbul'daki toplantıda eş genel başkan adaylığı için isim önerileri alınacak. Bu isimler daha sonrasında partinin hem bileşenleri hem de diğer organlarıyla da değerlendirilip son karar verilecek. Parti yöneticileri yapılacak kongrenin bir 'hukuki zorunluluk' olduğuna dikkat çekerken halen cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ'ın eş genel başkan olarak görüleceğini belirtiyor.

HDP'NİN YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Bu arada 6-7 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak toplantının tek gündemi kongre olmayacak. Toplantıda referandum sonuçları kapsamlı olarak masaya yatırılacak, yeni dönem de izlenecek yol haritası belirlenecek.