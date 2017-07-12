12.07.2017 16:29:45

Haziranda petrol üretimi arttı

OPEC'in günlük petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya göre 393 bin varil artarak 32 milyon 610 bin varile yükseldi.

OPEC'in raporuna göre, haziranda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 660 bin varil artarak 96 milyon 590 bin varil oldu.

Haziranda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 270 bin varil arttı ve 63 milyon 980 bin varile ulaştı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 393 bin varil artarak 32 milyon 610 bin varili buldu. OPEC'in üretimini artırmasıyla haziranda küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,8 oldu.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya, Angola, Irak ve Suudi Arabistan'da artarken en büyük düşüş Venezuela'da yaşandı.

Libya'da günlük üretim haziranda bir önceki aya göre 127 bin varil arttı. Nijerya'da günlük üretim yaklaşık 97 bin, Angola'da ise 66 bin varil yükseldi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise haziranda petrol üretimi 51 bin varil artarak 9 milyon 950 bin varil oldu. Venezuela'da günlük üretim yaklaşık 14 bin varil düşerek, 1 milyon 938 bin varile geriledi.

Küresel talep artmaya devam edecek

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 260 bin varil artışla günlük 97 milyon 600 bin varile ulaşacak.

OPEC'in 2018'de ham petrol talebi ise bu yıla göre günlük 100 bin varil düşerek 32 milyon 200 bin varile inecek. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de bu yıla göre günlük 1 milyon 140 bin varil artarak 58 milyon 960 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde haziranda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 121 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 566'sı OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.