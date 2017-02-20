20.02.2017 18:09:29

Hazine merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak sonu itibarıyla 800,2 milyar lira oldu.

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Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak sonu itibarıyla 800,2 milyar lira oldu.Hazine Müsteşarlığı, 31 Ocak 2017 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, merkezi yönetim brüt borç stoku Ocak ayı sonunda 800,2 milyar lira oldu. Borç stokunun 473,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 326,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.