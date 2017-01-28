28.01.2017 17:11:17

Hayvanseverler yaban hayvanlarını yemlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup hayvansever, zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarını yemledi.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup hayvansever, zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarını yemledi.Sosyal medyada oluşturdukları gruplar ile iletişim geçen hayvanseverler Sandıklı Belediye meydanında toplandılar. Grup üyeleri ardından yanlarında getirdikleri yem ve samanları Sandıklı-Şuhut yolu Çakmaktepe mevkiine götürerek araziye bıraktılar. Yemleme çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan hayvansever Ali Keskin şunları söyledi:"Sosyal platform sitesinde bir grubumuz var 'Sandıklı Kümes ve Kafes Hayvanları Sevenler' diye. Bir kaç arkadaş otururken kümesteki hayvanlarımıza baktığımızı, gerekirse sokak hayvanlarımıza ilgi gösterdiğimizi fakat yaban hayatında yaşayan hayvanlara bir şey yapamadığımızı düşündük el birliği ile küçük çaplı bir kampanya yaptık. Yem, saman, balya bağışı aldık. Etkinliğimizi bu gün Şuhut yolu Kurtkayaları mevkiinde gerçekleştiriyoruz. Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile Milli Parklar Müdürlüğü bize yardımcı oldular."Eksi 10 dereceye kadar düşen soğuk havada yapılan yemleme çalışması sırasında hayvanseverler araçla kara saplandı. Araçlarını iterek çıkaran hayvanseverler, önümüzdeki hafta Akdağ'da aynı etkinliği yapmak üzere anlaşıp dağıldılar.