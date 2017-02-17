17.02.2017 11:55:36

Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Tekirdağ'da yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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Tekirdağ'da yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken, aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tekirdağ Şube Müdürlüğü, Beyazköy Avcılar Derneği, Saray Avcılar ve Atıcılar Derneği ile Sefaalan Avcılar Dernekleri ile birlikte yaban hayatına 500 kilogram tahıl, 50 kilogram saman-ot ve manav artığı kullanılarak yemleme yapıldı.Tekirdağ Şube Müdürlüğünce 2017 yılında da, yaban hayatını korumak, il genelinde usulsüz kaçak avcılığı engellemek ve yaban hayatını desteklemek amacıyla koruma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam edileceği öğrenildi.