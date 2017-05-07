08.05.2017 09:43:05

Hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

Bursa Hayvanat Bahçesi baharın gelmesiyle ziyaretçilerin akınına uğruyor. Özellikle tatil günlerinde büyük küçük her yaştan binlerce vatandaşın zamanını geçirmek için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler değişik türlerden hem vahşi hem de evcil hayvanları aynı zamanda görebilmek imkanını buluyor.

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Bursa Hayvanat Bahçesi baharın gelmesiyle ziyaretçilerin akınına uğruyor. Özellikle tatil günlerinde büyük küçük her yaştan binlerce vatandaşın zamanını geçirmek için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçiler değişik türlerden hem vahşi hem de evcil hayvanları aynı zamanda görebilmek imkanını buluyor.Barındırdığı vahşi ve evcil hayvan çeşitliliği ve kapsamı ile Türkiye'nin en büyük Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yırtıcı ve evcil 95 farklı türden toplam bin 700 hayvan barındırırken en çok ilgiyi ormanlar kralı aslan kaplan, zürafa ve maymun çekiyor.Ancak filmlerde, kitaplarda ve belgesellerde görebileceği birbirinden güzel ve ilginç hayvanları karşılarında gören çocuklar ve yetişkinler o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor