05.05.2017 19:41:53

Hayvan otlatma kavgasında yaralı sayısı 5'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatma sebebiyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada yaralı sayısı 5'e yükseldi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatma sebebiyle çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada yaralı sayısı 5'e yükseldi.Öğle saatlerinde Çubuklu köyünde akrabalar arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan 4 kişi Siverek Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Akşam saatlerine yakın köyde yeniden kavga çıktı. Yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermi Adnan Canpolat isimli kişinin kafasını sıyırdı. Kanlar içinde kalan Canpolat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Böylelikle yaralı sayı beşe yükseldi.Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik önlemlerini arttırdığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.