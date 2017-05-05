05.05.2017 17:39:46

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatma sebebiyle çıkan ve silah, taş ile sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatma sebebiyle çıkan ve silah, taş ile sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, daha önce aralarında arazi nedeniyle husumet bulunan Canpolat ailesi üyeleri, iddiaya göre hayvanların başka arazide otlatılması nedeniyle tartıştı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi Faik Canpolat'ın kafasına isabet etti. Taş ve sopalarla yaralanan Reyhan, Kevser ve Salih Canpolat olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Faik Canpolat Şanlıurfa'ya sevk edildi.Kavga sırasında arabasının camları kırılan Salih Canpolat, ailede daha önce husumet olduğunu öne sürdü.Jandarma köyde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.