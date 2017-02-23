23.02.2017 22:14:29

Hayvan hırsızları yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Van'ın Gevaş ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana farklı mahallelerde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının gerçekleşmesinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Dün gece saat 02.30 sıralarında daha önce koyun hırsızlığına karışan 06 BM 2306 plakalı bir aracın Elmalı Mahallesi'nden çarşı merkezi istikametine doğru geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, aracı takibe aldı. Güvenlik güçlerini fark eden şahıslar araç ile Sakarya Caddesi'nde seyir halinde iken önce sokak aydınlatma direğine çarptı ve ardında da hızını alamayarak bir kasap dükkanına girdi. Araçta bulunan ve kaçmaya çalışan B.Y. ve D.E. adlı şahıslar polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 koyun ve 3 keçi bulunduğu öğrenildi.Savcılık işlemlerinin ardından B.Y ve D.E sevk edildikleri Gevaş Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yapılan başarılı operasyon ile hırsızların yakalanması hayvan sahiplerine de derin bir nefes aldırdı.