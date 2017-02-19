SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nin kapasitesi yüzde 75 arttırıldı
19.02.2017 12:26:08

Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nin kapasitesi yüzde 75 arttırıldı

Sokak hayvanlarının Yıldırım'da barınmasına, tedavisine ve beslenmesine imkan tanıyan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nin kapasitesi yüzde 75 arttırıldı.

Sokak hayvanlarının Yıldırım'da barınmasına, tedavisine ve beslenmesine imkan tanıyan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nin kapasitesi yüzde 75 arttırıldı.

Rutin hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da farkındalık oluşturan hizmetleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi örnek olmaya devam ediyor. Merkezde kafes barınak sayısının yüzde 75 artırılmasıyla daha çok sokağa terk edilen canlıya ev sahipliği yapılıyor. Merkezde mevcut bulunan 150 köpek kapasiteli 15 yarı açık ve yarı kapalı kafes barınağa ilave olarak 240 metrekare alana yapılan 11 yarı açık ve yarı kapalı kafes barınak ile 100 sahipsiz canlıya ada barınma, beslenme ve tedavi imkanı sağlanmış oldu. Bunun yanında 2016 yılı içerisinde Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ni 7 bin 764 vatandaş ziyaret ederken 915 hayvan da sahiplendirilerek yeni yuvalarında rahat yaşama kavuşturuldu.

Tüm canlıların yaşam hakkı bulunduğunu ve herkes tarafından bu hakka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bizler, sadece sokak hayvanlarını değil yaban hayvanlarına bile merhamet göstererek onların beslenmeleri için vakıflar kuran ve bunları yüzyıllar boyunca yaşatan bir kültürün mirasçılarıyız. Yine yaşam alanlarımızı paylaştığımız minik dostlarımıza karşı da sorumluluklarımız var. Bu çerçevede, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde kapasite artırımı gerçekleştirerek daha çok sevimli dostumuza şefkat yuvamızda beslenme, barınma ve tedavi imkanı sağlıyoruz. Bir anlık hevesle sahiplenilen hayvanlar sokaklarda başıboş yaşamaya terk edilirken, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak sahip çıkıyoruz. Merkezde kontrolleri yapılan sahipsiz sokak hayvanları, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edildikten sonra iç, dış ve antiparaziter tedavi ile kuduz aşıları yapılarak kısırlaştırma işlemleri de uygulanıyor. Sokak hayvanları bizlerden yalnızca şefkat bekliyorlar. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.
19.02.2017 12:27:26
52 göçmen yakalandı
52 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 52 göçmen yakalandı.
19.02.2017 12:12:00
Trabzonspor Başkanı Usta'dan taraftara çağrı
Trabzonspor Başkanı Usta'dan taraftara çağrı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, bordo-mavili taraftarları, 20 Şubat Pazartesi günü yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçına davet etti.
19.02.2017 12:06:02
Doğalgaz tüketiminde rekor
Doğalgaz tüketiminde rekor
Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 14 Şubat'ta 243 milyon metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
19.02.2017 11:16:11
NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
NBA smaç yarışmasını Robinson kazandı
Amerikan Basketbol Ligi All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, Indiana Pacers'ın oyuncusu Glenn Robinson kazandı.
19.02.2017 11:04:05
Doktora öğrencisi yanlışlıkla bomba yaptı
Doktora öğrencisi yanlışlıkla bomba yaptı
Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi.
19.02.2017 10:47:25
Dört soyguncu kuyumcudan 2 kilo altın çaldı
Dört soyguncu kuyumcudan 2 kilo altın çaldı
Kimliği belirsiz maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram altın çalarak kaçtı.
19.02.2017 10:29:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
'Irak uçurumun kenarında'
'Irak uçurumun kenarında'
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
Arap coğrafyasından genel manzara
Arap coğrafyasından genel manzara
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Türkiye genelinde asayiş operasyonu: 1873 kişi gözaltında
Türkiye genelinde asayiş operasyonu: 1873 kişi gözaltında
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları