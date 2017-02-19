19.02.2017 12:26:08

Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nin kapasitesi yüzde 75 arttırıldı

Sokak hayvanlarının Yıldırım'da barınmasına, tedavisine ve beslenmesine imkan tanıyan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nin kapasitesi yüzde 75 arttırıldı.

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Sokak hayvanlarının Yıldırım'da barınmasına, tedavisine ve beslenmesine imkan tanıyan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nin kapasitesi yüzde 75 arttırıldı.Rutin hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da farkındalık oluşturan hizmetleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi örnek olmaya devam ediyor. Merkezde kafes barınak sayısının yüzde 75 artırılmasıyla daha çok sokağa terk edilen canlıya ev sahipliği yapılıyor. Merkezde mevcut bulunan 150 köpek kapasiteli 15 yarı açık ve yarı kapalı kafes barınağa ilave olarak 240 metrekare alana yapılan 11 yarı açık ve yarı kapalı kafes barınak ile 100 sahipsiz canlıya ada barınma, beslenme ve tedavi imkanı sağlanmış oldu. Bunun yanında 2016 yılı içerisinde Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ni 7 bin 764 vatandaş ziyaret ederken 915 hayvan da sahiplendirilerek yeni yuvalarında rahat yaşama kavuşturuldu.Tüm canlıların yaşam hakkı bulunduğunu ve herkes tarafından bu hakka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bizler, sadece sokak hayvanlarını değil yaban hayvanlarına bile merhamet göstererek onların beslenmeleri için vakıflar kuran ve bunları yüzyıllar boyunca yaşatan bir kültürün mirasçılarıyız. Yine yaşam alanlarımızı paylaştığımız minik dostlarımıza karşı da sorumluluklarımız var. Bu çerçevede, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde kapasite artırımı gerçekleştirerek daha çok sevimli dostumuza şefkat yuvamızda beslenme, barınma ve tedavi imkanı sağlıyoruz. Bir anlık hevesle sahiplenilen hayvanlar sokaklarda başıboş yaşamaya terk edilirken, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak sahip çıkıyoruz. Merkezde kontrolleri yapılan sahipsiz sokak hayvanları, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edildikten sonra iç, dış ve antiparaziter tedavi ile kuduz aşıları yapılarak kısırlaştırma işlemleri de uygulanıyor. Sokak hayvanları bizlerden yalnızca şefkat bekliyorlar. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.