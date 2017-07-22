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Hayvan atıkları enerji ve gübreye dönüştürülecek
22.07.2017 16:03:03

Hayvan atıkları enerji ve gübreye dönüştürülecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli ilçesine kurulacak biyogaz tesisinde, günlük 250 ton hayvan atığı işlenerek yıllık ortalama 1 megavat saat elektrik ile katı ve sıvı gübre üretilecek.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvan atıklarından biyogaz ve gübre üretimi yapacak.

Türkiye'de bir belediye tarafından kurulacak ilk biyogaz tesisi olacak 1 megavat kurulu güçlü Oğuzeli Biyogaz Üretim Tesisi'nde günlük 250 ton hayvan atığı işlenerek elektrik üretiminin yanı sıra çiftçiler için katı ve sıvı gübre üretimi de yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, enerji yönetiminin şu an dünyanın en büyük meselesi olduğunu, dünyada yaşanan tüm savaşların arka planında ülkelerin enerji politikalarının geldiğini söyledi.

Bu açıdan yenilenebilir enerjiye büyük önem verdiklerini ifade eden Şahin, "Suyu, rüzgarı ve güneşi kullanarak, fosil yakıtları bittiği zaman enerjiyi halkın kullanımına sunacak düzenlemeleri yapmak gerekiyordu. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Su, rüzgar ve güneşin yanı sıra Türkiye'de özellikle özel sektörün girdiği, ama hiçbir belediyenin şu ana kadar cesaret edemediği biyogaz enerjisine girdik" dedi.

Şahin, Gaziantep'te son yıllarda hayvancılığın sürekli geliştiğine değinerek Türkiye'de örnek olabilecek projede büyükbaş, küçükbaş ve tavuk çiftliklerinin atıklarını değerlendirilerek enerji üretileceğini vurguladı.

Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan köyünde temeli atılan tesis için Almanlarla çalıştıklarını, Kalkınma Bakanlığından hibe desteği aldıklarını belirten Şahin, tesis bedelinin yüzde 25'ini de belediye olarak kendilerinin karşılayacağını bildirdi.

Şahin, özellikle küçük ve büyükbaş hayvan atıklarının bertarafının işletmeler açısından da sorun oluşturabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kurulu gücü 1 megavat olan tesiste hem hayvan atıklarını kullanarak enerji üreteceğiz hem de bu atıklardan sıvı ve katı gübre yapacağız. Bu sayede çiftçilerimizin en büyük gideri olan gübre konusuna da katkı sağlamış olacağız. Ne kadar çok gübre üretirsek çiftçilerimiz için daha faydalı olacak. Çünkü ihtiyaç var. Sıvı gübre yeni bir alan. Buna 'Altın gübre' de deniliyor. Katı gübreye göre çok daha hızlı ve etkili şekilde toprağı güçlendiriyor.

Tesisimizin temelini attık. 2018'in Nisan-Mayıs aylarında hizmete alacağız. Bu projeyle bir belediye olarak bizim ne kadar vizyoner olduğumuzu ne kadar farklı bütçelerle hibeler getirebildiğimizi ve hiçbir belediyenin girmediği alanlarda hizmet verebildiğimizi de göstereceğiz."


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