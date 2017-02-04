04.02.2017 15:49:25

Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Adıyaman Belediyesi protokol imzaladı

Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Adıyaman Belediyesi arasında Suriye'ye yardım kampanyasının işbirliği protokolü imzalandı.

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Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Adıyaman Belediyesi arasında Suriye'ye yardım kampanyasının işbirliği protokolü imzalandı.Samos Otelde düzenlenen iş birliği protokolüne Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Hayrat Vakfı İl Temsilcisi İlyas Buçakcı, Hayrat İnsani Yardım Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Demir, MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan Suriye'ye yardım kampanyasına Adıyaman Belediyesi ulaşım, lojistik ve depolama desteği verecek. Düzenlenen toplantı ile iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı.Hayrat İnsani Yardım Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Demir toplantıda yaptığı konuşmada, "dernek olarak Suriye'de ki savaşın başlangıcından itibaren hep mazlum Suriye halkının yanında olduk. Halep'te mazlumların ahı dinmiyor. Aylarca muhasara altında kalan şehirde, insanlar ağır hayat şartları altında yaşam mücadelesi veriyor. Yüzlerce çocuğun ağır bombardıman altında can verdiği Halep, ölü bir şehir haline geldi. Ekmek, gıda malzemeleri, un, hastane, doktor, bebek maması ve temiz su sıkıntısı şehirde hat safhaya çıktı. Suriye'de ki kardeşlerimizin acısını bir nebze olsun hafifletmek adına Hayrat İnsanı Yardım Derneği ve Adıyaman Belediyesi işbirliği ile 'İyiliğe Sözümüz Var' sloganıyla mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlattık" dedi.Demir, un, helva ve bakliyat gibi dayanıklı gıda maddeleri ve bebekler için süt ve mama gibi temel ihtiyaç maddeleri ile kışlık elbise, ayakkabı, battaniye, halı, yatak gibi bağışları beklediklerini dile getirdi.Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, "Hayra koşan herkese destek sözü verdik. Bugünde daha önceki sivil toplum örgütlerinin yaptığı yardım kampanyalarının bir benzerini Hayrat İnsani Yardım Derneği düzenledi. Önceki gönderilen yardımlar yerini buldu. Çok güzel sonuçlar alındı. Buradan tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum ama oradaki zulüm, ihtiyaç bitmedi. Onun için sürekli yardımların yenilenmesi gerekiyor. Bugünde yine sivil toplum örgütleri gayret edip yardım göndermek istiyor. Bizde belediye olarak elimizden gelen yardımı yapmak, depolanmasında, gerekli lojistik desteği vermek için protokol imzaladık. Orada ki ihtiyaçlar devam ettiği müddetçe bizimde desteğimiz devam edecek. Bu hayırlı hizmete bizleri de katan, bizleri de ortak edin Hayrat İnsani Yardım Derneğine teşekkür ediyorum. Dünyada mazlumlar bitmeyecektir. İnsanların hayra hasenata ihtiyacı var. Allah hayırlı etsin diyorum" dedi.