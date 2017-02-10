10.02.2017 17:30:02

Hayranından Başkan Kocadon'a puzzle hediyesi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret eden lise öğrencisi Salih Yükselen, Başkan Kocadon ile sohbet ederek yapmış olduğu bir puzzle tabloyu kendisine hediye etti.

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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret eden lise öğrencisi Salih Yükselen, Başkan Kocadon ile sohbet ederek yapmış olduğu bir puzzle tabloyu kendisine hediye etti.Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Salih Yükselen, Bodrum Belediyesi personellerinden olan babası Ahmet Yükselen ile birlikte Başkan Kocadon'u ziyaret etti. Bir Mehmet Kocadon hayranı olduğunu belirten genç öğrenci, Venedik'in meşhur gondolu ve şehir manzarasıyla resmedilmiş kendi birleştirdiği 1000 parçalık puzzle tabloyu da ziyaretinde Başkan Kocadon'a hediye etti.Tabloyu çok beğenen Mehmet Kocadon, genç öğrenciye teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi.