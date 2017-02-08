08.02.2017 12:38:36

Hayrabolu 27. Ayçiçeği Festivali 10-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ayçiçeği Festivali'nin, belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla 10-13 Ağustos tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ayçiçeği Festivali'nin, belediye meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla 10-13 Ağustos tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu yaptığı açıklamada, bu yıl 27. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nin 10-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Altayoğlu, "Coşkulu bir festival için gerekli çalışmalarımıza başlayarak, program için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ayçiçeği Festivalinde bu yıl da her yıl olduğu gibi görkemli bir şekilde tarım fuarı, sünnet şöleni, çeşitli yarışmalar, paneller ve konserler düzenlenecek. Festivalimizin coşkusunu tüm Hayrabolu halkıyla yaşamak unutulmayacak bir festival yaşatmak istiyoruz" dedi.