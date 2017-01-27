SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Hayırsız evlat' Murat Boz'a AK Parti'li vekilden destek
27.01.2017 19:14:15

'Hayırsız evlat' Murat Boz'a AK Parti'li vekilden destek

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, sosyal medya üzerinde yayınladığı video ile anayasa değişikliği teklifine 'Evet' diyen ünlü pop müziği sanat

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, sosyal medya üzerinde yayınladığı video ile anayasa değişikliği teklifine 'Evet' diyen ünlü pop müziği sanatçısı Murat Boz'u "hayırsız evlat" olmakla suçladı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise Murat Boz'a memleketi Ereğli'den hiçbir tepki olmadığını belirterek kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz anayasa değişikliğini öngören referandum öncesi sosyal medya üzerinde başlayan 'Evet' kampanyasına katılarak "Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" sözlerini içeren videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı Murat Boz'da Burak Yılmaz'ın çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden kendisi çektiği ve "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" sözlerini içeren video paylaştı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLGİLİ BİR İTİRAZIMIZ YOK"

Kdz. Ereğli ilçesinde doğup büyüyen ünlü şarkıcı Murat Boz'un bu paylaşımına sinirlenen hemşehrisi CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise kendisini hayırsız evlat olmakla suçladı. Konuşmasında anayasa referandumunu eleştiren Demirtaş, "Türkiye'nin 93 yıllık rejimi değiştirebilecek bir anayasa değişikliğini referanduma götürme kararı aldı meclis. Anayasalar tabii ki değiştirilebilir, kutsal metinler değillerdir. Ancak, anayasalar toplumsal mutabakatla ve uzlaşmayla gerçekleşir. MHP'nin küçük bir desteği ile bir anda Türkiye'nin gündemine geldi ve bu anayasa taslağı halktan gizlenerek geçirilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu toplumsal mutabakatla gelen bir anayasa teklifi değil. Millet meclisini tabelaya dönüştüren, milletvekillerini bankamatik memuru haline getiren, hiçbir işlevi olmayan kurum haline getiren bir teklif bu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir itirazımız yok. Milletimizden onay alan herkes bu yetkilere sahip olacak. Ama Allah geçinden versin Sayın Erdoğan da bir fani. O da bir gün hak vaki bulacak. Ondan sonra ne olacak? Burada bizim eleştirdiğimiz kişi değil, Sayın Erdoğan değil. Biz sistemi ve rejim değişikliğini eleştiriyoruz" dedi.

MURAT BOZ'A 'HAYIRSIZ EVLAT' SUÇLAMASI

Kdz. Ereğlili Murat Boz'un anayasa değişikliği teklifini desteklemesine tepki gösteren CHP Milletvekili Demirtaş, kendisini hayırsız evlat olmakla suçladı. Demirtaş, "Şimdi böylesine önemli bir değişiklik konuşulurken sanat ve spor dünyasından bazı sporcu ve sanatçılar 'Evet' oyu vereceklerini açıkladılar. Bunlardan biriside bizim Ereğlili hemşehrimiz Murat Boz. Kendisini başarılı, tüm Türkiye'ye kendisini kabul ettirmiş sevilen bir sanatçı. Fakat ailesine baktığımızda Murat Boz'un babası sosyal demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir baba. Annesine baktığımızda öğretmen bir anne. Bu güne kadar binlerce cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrasiye bağlı öğrenciler yetiştirmiş bir anne. Böyle bir anne ve babanın evladının biz 'Hayır' demesini beklerken 'Evet' oyu vereceğini açıklaması Ereğli'deki hemşehrilerinin tepkisine neden oldu. Bizimde tepkimize neden oldu. Çünkü binlerce cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrasiye bağlı öğrenciler yetiştiren bir annenin evladının da bu yönde hareket etmesini beklerdik" dedi.

"Kendisinin 'Hain evlat' demek istemiyorum, bu yanlış olur ama hayırsız evlat olduğunu düşünüyoruz" diyen Demirtaş, "Hemşehrileri olarak kendisine hayırlı bir evlat olmasını tavsiye ediyoruz. Kendisi inşallah bu kararından vazgeçer ve döner. Atatürk Cumhuriyeti'ne, demokrasiye ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine sahip çıkar diye düşünüyorum. Buradan sizin vasıtanızla Murat Boz'a sesleniyorum; inşallah kendisi hayırlı bir evlat olur" dedi.

ÇATUROĞLU "MURAT BOZ'U TEBRİK EDİYORUM"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise anayasa değişikliği referandumuna destek veren şarkıcı Murat Boz'a Ereğli'den hiçbir tepki olmadığını belirterek, kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Çaturoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Referandumda evet diyenler de olacaktır, hayır diyenlerde olacaktır. Fakat bizim büyük bir ekseriyetin evet diyeceğini düşünüyoruz. Biz hiçbir zaman hayır diyenleri antidemokratlıkla, satılmışlıkla suçlamadık. Şimdi burada mevkidaşım Ünal Demirtaş'ın değerlendirmelerine katılmadığımı beyan etmek isterim. İnsanlar ister sanatçı, ister sporcu, isterse sıradan vatandaşlarımız olsun istedikleri düşünceyi demokratik kurallar içerisinde istedikleri şekilde beyan etmekte hürdürler. Murat Boz kardeşimiz kanaattini 'Evet' yönünde kullanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Daha güçlü, ayakları daha sağlam yere basan bir Türkiye için bunu benimsemiştir. Evet dediği için maalesef linç kampanyalarına uğramıştır. Ben öncelikle kendisini hayırsız evlat olmakla suçlayanlara demokrat olmalarına davet ediyorum. Bu insanların kendilerini ifade ettikleri görüşleridir. Mahalle baskısının ne kadar güçlü olduğunu da burada görüyoruz. Hep karşı tarafı mahalle baskısı yapmakla suçlayanların bu tür şeylerle nasıl mahalle baskısı yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir insanın evet demesi onun demokratlığını ortaya koyarken onu ihanetle, satılmışlıkla veya hayırlı evlat olmadığını söyleyenlerin ne kadar demokrat olmadıklarını gösteren bir durumdur" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Aydın Milli Eğitim Müdürüne saldırı girişimi
Aydın Milli Eğitim Müdürüne saldırı girişimi
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye, eski bir kurum çalışanı kurusıkı tabancayla saldırı girişiminde bulundu.
27.01.2017 19:52:26
Borsa haftayı yatay tamamladı
Borsa haftayı yatay tamamladı
Borsa haftanın son gününü yüzdelik değişim göstermeden tamamladı.
27.01.2017 18:51:42
Almanya'da domuz gribi paniği
Almanya'da domuz gribi paniği
Steinburg kasabasında H5N8 kuş gribi virüsünden dolayı 15 bin 300 Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 40 bin hindi itlaf edildi
27.01.2017 18:38:33
Ankara’da AVM’de yangın
Ankara’da AVM’de yangın
Ankara Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın nedeniyle AVM boşaltıldı.
27.01.2017 18:19:34
Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Orta ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulunuldu.
27.01.2017 18:13:13
ByLock kullanan 33 kişi tutuklandı
ByLock kullanan 33 kişi tutuklandı
FETÖ'nün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 zanlıdan 33'ü tutuklandı.
27.01.2017 17:22:54
Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı
Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.
27.01.2017 17:14:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Suriyeli Muhalifler, Lavrov'u reddetti!
Suriyeli Muhalifler, Lavrov'u reddetti!
Erdoğan'a suikastin telefon trafiği ortaya çıktı
Erdoğan'a suikastin telefon trafiği ortaya çıktı
Etyen Mahçupyan: 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni nasıl savunalım?
Etyen Mahçupyan: 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni nasıl savunalım?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları