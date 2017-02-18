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'Hayır' broşürlerine MHP'den tepki
18.02.2017 18:49:08

'Hayır' broşürlerine MHP'den tepki

Samsun'da hemen hemen her evin kapısına sıkıştırılan içerisinde 'Hayır demezseniz ne olacak?' broşürüne Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin tepki gösterdi.

Samsun'da hemen hemen her evin kapısına sıkıştırılan içerisinde "Hayır demezseniz ne olacak?" broşürüne Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin tepki gösterdi.

Samsun'da kim ve kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen ve hemen hemen her kapıya sıkıştırılan "Hayır demezseniz ne olacak?" broşürü sert tepkilere neden oldu. MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, bu broşürde yer alan maddeler ile vatandaşlarda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Algı yönetimi çalışmasının millette etkisi olmayacağını vurgulayan Başkan Taner Tekin, "Önümüzdeki günlerde çok önemli bir referandum olacak. Bu süreçte MHP kararını net bir şekilde belirtmiştir. MHP bu kararını belirlerken milletin önceliklerini, devletin bekasını, birlik ve beraberliğimizin teminatı noktasında kararını belirlemiştir. Öncelikle Anayasa'nın tartışılmaz ilk 3 maddesini, eyalet sisteminin bir daha tartışılmamasını, 'tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan' konusunda tartışmaları ortadan kaldıracak bir Anayasa yapılması konusunda fikirlerimizi beyan etmiştik. Şu anda halkın onayına sunulacak bu Anayasa metninde bu tartışmaların son bulduğunu görmekteyiz. Yalan yanlış şekilde halkımızı doğru bilgilendirmeden ya da konuları çarpıtarak farklı bilgiler vermeye çalışılması, bunların kimler tarafından nasıl yapıldığı belli olmayan broşürlerle algı yönetiminin oluşturulması milletimizde karşılık bulmayacaktır" dedi.

"Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanı daha kolay yargılanabilecek"

Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanının daha kolay yargılanabilir ve sorgulanabilir olacağının altını çizen Taner Tekin, "Broşürde yer alan 'Başkan isterse devlet kurumlarını bölgelere ayırarak ülkenin bölünmesine neden olabilecek ifade ve padişahlar ile Atatürk'te olmayan yetkilere sahip olacağı' gibi maddeler yeni Anayasa maddelerinin hiçbirisinde yer almamaktadır. Şu anda değiştirilmesi teklif edilecek 18 maddeyi tek tek incelediğimizde Cumhurbaşkanına hiçbir şekilde ülkeyi eyaletlere bölebilme yetkisi sunulmamıştır. Aksine bugüne kadar yargılanabilir olduğu konuların çok daha üstünde yargılanabilir ve sorgulanabilir bir Cumhurbaşkanlığı sistemi getirilebilmektedir. Genel başkanımızın da dediği gibi biz, daha yargılanabilir ve sorgulanabilir bir Cumhurbaşkanlığı için 'evet' diyoruz. Daha güçlendirilmiş parlamento, Cumhuriyet, devlet ve milletin bekası için 'evet' diyoruz" diye konuştu.

"Milletin kararından korkanlar bu broşürleri hazırladı"

Broşürün milletin referandumda vereceği karardan korkan kişiler tarafından hazırlandığını savunan Tekin, "Türk milletinin kararına saygı duymaktan aciz olanlar, milletin kararından korkanlar ve Türk milletinin hakemliğinden çekinenler halkımızı bu şekilde yanlış bilgilendirerek bir algı operasyonu yapıyorlar. Bunun önüne yetkili kurumlar, savcılık, emniyet ve seçim kurumları gerekli önlemleri alacaktır. Kimin tarafından nasıl hazırlandığı belli olmayan bu broşürlerin vatandaşımıza ulaşmasını ve halkımızın da saçma sapan şeylerle kafasının karıştırılmasının önüne geçilmelidir. Bizler de bunların kamuoyunda oluşturduğu yanlış algıları halkımıza daha doğru bir şekilde anlatarak gönül rahatlığıyla sandığa gitmesini sağlayacağız. Biz milletin her kararına saygılıyız. 'Evet' veren de 'hayır' veren de bizim için saygıyı hak ediyorlar. Biz kimsenin kararını sorgulayacak ya da suçlayacak değiliz. Biz neden 'evet' dediğimizi parti olarak nelere 'evet' diyeceğimizi halkımıza anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Parti olarak da halkımıza referandumda 'evet' vermesi için destek isteyeceğiz" şeklinde konuştu.
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