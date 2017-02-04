04.02.2017 12:56:53

'Haydi Çocuklar Namaza' projesine katılan çocuklar ödüllendirildi

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yarıyıl tatilinde başlattığı 'Haydi Çocuklar Namaza' projesi kapsamında Erkmen beldesinde projeye katılan 85 çocuğa kışlık mont hediye edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yarıyıl tatilinde başlattığı "Haydi Çocuklar Namaza" projesi kapsamında Erkmen beldesinde projeye katılan 85 çocuğa kışlık mont hediye edildi.Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş, Türkiye'nin geleceğinin bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olan gençlerde olduğunu belirterek, bu amaç doğrultusunda belediye olarak öğrencilere destek verdiklerini ve her zaman da katkılarının devam edeceğini söyledi.Erkmen Merkez Camii imam hatibi Celal Çoban ve Hacıbaba Camii imam hatibi Seyfullah Karamemiş ise belediye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından çocuklar kendileri için hazırlanan hediyeleri aldılar.