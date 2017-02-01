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'Hayatı Aydınlat' konserinde özel çocuklara destek
01.02.2017 09:14:00

'Hayatı Aydınlat' konserinde özel çocuklara destek

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), engelli çocuklar için hayata geçirdiği 'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında firma çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosu konser verdi. Geceden elde edilen gelirle İstanbul'da 39 farklı noktada akülü sandalyeler için şarj istasyonları oluşturulacak.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), engelli çocuklar için hayata geçirdiği 'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında firma çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği korosu konser verdi. Geceden elde edilen gelirle İstanbul'da 39 farklı noktada akülü sandalyeler için şarj istasyonları oluşturulacak.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (BEDAŞ) düzenlediği sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen Hayatı Aydınlat Konseri'nin ilk bölümünde sosyal sorumluluk projesi kapsamında firma çalışanlarının oluşturduğu Hayatı Aydınlat Korosu sahne aldı. Konserin ikinci bölümünde ise sanatçı Gülşen Kutlu sevilen türküleri seslendirdi. Öte yandan Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Kafkas Ekibi de konser öncesi gösteri gerçekleştirdi. Konser sonrası, "Birlikte, el ele" mesajı için davetlilerin boyalı el baskılarından oluşan bir afiş ise sosyal sorumluluk projesine katkı için Cengiz Holding ve Kolin İnşaat tarafından satın alındı. Elde edilen gelirle ise İstanbul'da 39 farklı noktada akülü sandalyeler için şarj istasyonları oluşturulacak. Projeye bir destek de sevilen oyuncu Furkan Palalı'dan geldi. Palalı da projeye destek için salonda yerini aldı.

"Çalışanlardan koro desteği"

Çalışanlarının projeye katkılarından dolayı gururlandıklarını dile getiren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, "Aslında insanlara hayatlarını en çok kolaylaştıran elektrik hizmetini vermiyoruz sadece. Bu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle onlara biraz daha yakın olalım istiyoruz. Engelli çocuklar için yapılan özel okullar, özel sınıflar ve yine onlar için bu yıl tasarlanan şarj istasyonu projesi bizim bütün vatandaşlarımıza olan yakınlığımızı ifade eder. Çalışanlarımızın da buna cani gönülden destek vermeleri bizi çok gururlandırdı" şeklinde konuştu.

"Yarın engelli olmayacağımızın garantisi yok"

Her insanın yarınlar için engelli adayı olduğuna dikkat çeken CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Halit Bakal, "Özel insanlara yönelik gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı proje, bakıldığı zaman farklı olduğu anlaşılıyor. Her birimizin yarın için engelli olmayacağının garantisi yok. Bir yandan insanlara elektrik vererek yaşamlarını aydınlatırken diğer taraftan da bu tür özel insanlara sosyal sorumluluk projeleriyle onlara destek veriyoruz. Bu tip projeler de onların hayata daha sıkı tutunmalarına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan CK Enerji Yatırım AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, "Özel çocuklarımız için İl Milli Eğitim ve Kızılay ile birlikte bir proje yürüttük, özel çocuklarımıza sınıflar yaptırıyoruz. Şu ana kadar 6 özel sınıf yaptırdık. Bu projemiz bir sosyal aydınlatma projesi. Sosyal sorumluluk projemiz de başarılı oldu bugüne kadar, bundan sonra da öyle olacak. Bu başarıları da uluslararası bir proje haline getirme niyetimiz var" dedi.

Ünlü oyuncudan örnek hareket

Projeye desteklerini esirgemeyen ünlü oyuncu Furkan Palalı, "Bu tarz organizasyonlar bizim de farkındalığımızı artırıyor. Ben projeyi duyduğumda çok hoşuma gitti. Özellikle vatandaşlarımızın akülü sandalyelerini şarj edebilmeleri için düşünülen bu fikir çok güzel bir düşünce. Onların da yarı yolda kalmamaları için anlamlı bir proje tasarlanmış. Bunu takdir ederek destekliyorum" diye konuştu.

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