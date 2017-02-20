20.02.2017 11:01:12

'Hayallere Dokunuşlar' adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Hayallere Dokunuşlar isimli 60 eserden oluşan karma resim sergisi Kartal'da sanatseverlerle buluştu.

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Hayallere Dokunuşlar isimli 60 eserden oluşan karma resim sergisi Kartal'da sanatseverlerle buluştu.Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında 'Hayallere Dokunuşlar' isimli karma resim sergisine ev sahipliği yaptı. Resim sanatçıları; Zekiye Çankaya ve Perihan Gürkan'ın eserlerinden oluşan serginin ana teması doğa ve hayattı. Memuriyet hayatını tamamladıktan sonra Kartal Halk Eğitim Merkezi'nde kara kalem ve yağlı boya dersleri alarak resim yapmaya başlayan Zekiye Çankaya ile 2006 yılında Bostancı Halk Eğitim Merkezi el sanatları ve resim eğitimi alan, 2007 yılından beri Kartal Halk Eğitim Merkezi'nde resim çalışmalarını sürdüren Perihan Gürkan, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne vurgu yaparak: "Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünün olduğuna, herkesin sanatın bir ucundan tutması gerektiğine inanıyoruz" dedi. 60 eserden oluşan karma resim sergisi, 2 Mart tarihine kadar Kartal Belediyesi Fuaye Alanında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilir.