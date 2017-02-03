03.02.2017 11:01:53

Havuzda idman

Altınova Belediyespor Minikler Güreş Takımı, son antrenmanını olimpik yüzme havuzunda yaptı.

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Altınova Belediyespor Minikler Güreş Takımı, son antrenmanını olimpik yüzme havuzunda yaptı.Altınova Belediyespor Minikler Güreş Takımı, antrenörleri Burak Kaya ve Semih Turgut ile birlikte Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olimpik havuzunda idman yaptı. Yarı yıl tatilinde de çalışmalarını sürdüren genç sporcular, son antrenmanında eğlenme imkanı da buldu.Belediyespor Güreş Branşı Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Karabacak, gençlerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Müdürlüğümüzün havuzunda düzenlediğimiz bu idman yararlı geçti. Bu imkanı sağlayan İl Müdürümüz Metin Kaplan ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.