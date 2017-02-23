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Havran şantiye alanına döndü
24.02.2017 08:58:15

Havran şantiye alanına döndü

Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte son yıllarda önemli gelişmeler yaşanan Havran ilçesi, adeta inşaat şantiyesini andıran bir görüntüye büründü.

Belediye Başkanı Emin Ersoy ile birlikte son yıllarda önemli gelişmeler yaşanan Havran ilçesi, adeta inşaat şantiyesini andıran bir görüntüye büründü.

Uzun yıllar belediye hizmetleri ve devlet yatırımlarından nasibini alamadığı için bir çok ilçeye oranla gelişemediği gözlenen Havran, tarihinin en verimli yıllarını yaşıyor. İnsan odaklı çalışmalarıyla halkın sevgisini kazanan Belediye Başkanı Emin Ersoy'un göreve gelmesiyle birlikte, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki gelişim ve hareketlilik göze çarpıyor. E-87 Karayolu'ndan ilçeye giriş yapılan kavşaktan itibaren görünen manzara, inşaat şantiyelerini aratmıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi tarafından yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Atık Su Arıtma Tesisleri, kanalizasyon hatları, içme suyu hattı, asfaltlama, parke taş yol yapımı, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri, park yapımları, okul bahçelerinin düzenlemeleri, sağlık ocakları, yeni okullar, yeni devlet hastanesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor kompleksi, bina tadilatları gibi çok sayıda işin, devlet, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi tarafından şu günlerde aynı anda yürütülmesinden dolayı, ilçenin her noktasında iş makinelerini ve çalışan işçileri görmek mümkün.

Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Havran halkı, her fırsatta emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederken, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da, günün büyük bir kısmını çalışmaları denetleyerek geçiriyor. Zaman zaman işçilere yardım eden başkan Ersoy, yetkililerden bilgiler alıyor ve işlerin hızlandırılması için çaba gösteriyor.

Yapımı devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Ersoy, yatırımlarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür etti. Başkan Ersoy, konuşmasında, "Havran'da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemiz 28 bin nüfusa sahip. 27 mahallemiz ve ilçe merkezimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yıllardır körfezin ve Havran'ın en büyük sorunu olan arıtma ve alt yapı sorununu Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çözüyoruz. Arıtma ve alt yapı ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte, Eybek Suyu projemiz de İller Bankası'nda ihale aşamasındadır. Eybek Suyu, arıtma, kanalizasyon hatları çalışmalarımız ile Havran bir şantiye alanına dönmüş durumda. Büyükşehir Belediyemiz ile köprü çalışmalarımız, yol yapım çalışmalarımız, parke taşı çalışmalarımız şehir merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde sürüyor. Yüzbinlerce metrekarelik alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz tarafından devam eden devlet yatırımlarımız var ilçemizde. Yeni Devlet Hastanemiz şu günlerde bitme aşamasında. Yakın zamanda vatandaşlarımız yeni hastanemizden hizmet almaya başlayacaklar. Yapılan yeni okullarımız var. Kız Meslek Lisemiz tamamlandı ve hizmete açıldı. Anadolu lisemiz açıldı. İmim Hatip Ortaokulu inşaatımız tüm hızıyla sürüyor. Kırsal mahallelerimizde yeni okullarımız var. Tepeoba Mahallemizdeki ilk okul inşaatı hızlı şekilde sürüyor ve bu yıl bitecek. Hallaçlar Mahallemizde sağlık ocağı yapımı başladı. Havran'ın her köşesinde devletimiz ile, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte belediye olarak çalışıyoruz. Yeni parklar oluşturuyoruz. Yeni yaşam alanlarını halkımızın hizmetini sunuyoruz. Tabi ki bu çalışmalarda en büyük destekçimiz hükümetimiz. Milletvekillerimizin de büyük destekleri oluyor. Bölge Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur'a ve tüm emeği geçenlere, Havran halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
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