14.02.2017 14:04:11

Havran'a şehit ateşi düştü

İzmir'in Bergama ilçesinde denetim yaparken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memurunun acı haberi Balıkesir'in Havran ilçesine ulaştı.

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İzmir'in Bergama ilçesinde denetim yaparken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memurunun acı haberi Balıkesir'in Havran ilçesine ulaştı.Dün gece saat 02.00 civarında Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan polis memuru Nedim Öner'e bir araç çarptı. Öner, Bergama Devlet Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtulamadı. 20 yıllık polis Nedim Öner evli ve iki erkek çocuk babasıydı. Emniyet güçleri, meslektaşlarına çarpan aracı evin önünde park halinde buldu. Sürücü emniyeti telefonla arayarak teslim olacağını söyledi.Görevi başında şehit olan Nedim Öner'in cenazesi Bergama Kaymakamlığı önünde düzenlenecek törenin ardından yarın Havran Camiikebir Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Havran'ın Çamdibi Mahalllesi'ndeki yakınları, şehidin cenazesini almak üzere İzmir'e gitti. Aileye acı haberi Bergama Kaymakamlığına vekalet eden Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Havran Kaymakamı Ahmet Türköz birlikte verdi. Şehit polis Nedim Öner'in evine dev Türk bayrağı asıldı.