18.02.2017 11:42:55

Havayolu konforu ve güvenliği karayoluna taşındı

Türkiye'de karayolu ile seyahat etmenin tüm kulları Vivalines ile değişiyor. Uluslararası VİP hava yolculuğu hizmet anlayışı ile seferlerini gerçekleştiren firma havayolu konforunu karayoluna taşıdı. Otobüsler, ekspres seferleri ile hiçbir yerde durmayarak İstanbul-Ankara arasını 4 saat 15 dakikaya indirdi.Otobüslerde yolcuların konforu amaçlanarak koltuk sayısı 31 adete düşürüldü. İçinde tuvaleti ve hizmet mutfağı bulunan otobüsler ekspres seferleri ile hiçbir yerde durmayarak İstanbul- Ankara arasını 4 saat 15 dakikaya indirdi. Yolculuk sırasında sağlanan sıcak yemek ikramı, her yolcuya özel tablet bilgisayar ile kesintisiz internet imkanı da veriliyor. Uçak fobisi olan yolcular için tasarlanan firma otobüslerini tercih eden yolcular seyahat saatine kadar özel olarak tasarlanmış VİP Lounge'da ağırlanıyor. Yolcu güvenliğini çok önemseyen otobüs firması kalkış noktalarına gelen yolcularının valizlerini X-Ray cihazlarından geçirerek her yolcunun boarding pass ile otobüse binmesini sağlıyor.6 otobüs ile İstanbul Ankara arası 18 sefer gerçekleştiren firma dün ilk seferini gerçekleştirdi. Yalnızca İstanbul-Ankara seferlerini sağlayan firma otobüsleri ilerleyen zamanlarda İzmir, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerle beraber ulaşım ağını genişletecek."Uçaktan bir farkı yok gibi"İlk seferi deneyimleyen yolcular, seyahatin çok güzel geçtiğini, ilk defa böyle bir yolculuk deneyimlediklerini ifade ederek, "Kalite olarak, hizmet olarak çok farkı var. İçindeki hizmet, servis, Ankara'ya ekspres olarak gelmesi çok güzeldi. Diğer firmalarla 6 saat ama biz 4 saat 15 dakikada geldik. Uçaktan bir farkı yok gibi, o yüzden uçakla kıyaslayabilirim ilk defa böyle bir yolculuk yapıyorum" dediler.Beklenenden çok daha iyi bir hizmet aldıklarını vurgulayan ilk sefer yolcuları, lavabo ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sıcak yemek servisinin olması ve uçak fobisi olanlar için iyi bir hizmet olduğunu kaydettiler.Özellikle VIP araçlar ile evden otogara kadar bırakılmanın kendilerini özel hissettirdiğini söyleyen yolcular, güvenlik önlemlerinin ise tartışmasız olduğunu vurguladılar."Güvenliği sonuna kadar ciddiye alıyoruz"Vivalines Ankara Bölge Müdürü Çağrı Altınışık da, havayolu konseptini vatandaşlara yakışır şekilde karayolunun hizmetine sunabilmek adına havayolu konseptini karayoluna entegre etmeye odaklandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:"Kaliteyi hedefliyoruz, premium hizmeti hedefliyoruz ve güvenliği sonuna kadar ciddiye alıyoruz. Havayolu konseptinde bir yolcu geldiği zaman öncelikle güvenlik aşamasından geçer ardından dinlenme alanlarına geçer buna lounge alanlarını örnek verebiliriz ve yolculuk saatini beklemeye başlar ama karayolunda bu işleyiş biraz daha farklıdır, güvenlik biraz daha düşüktür ve ülkemizde yaşanan güvenlik açıklarına nazaran biz burada da eksikliği hissettik, burada da fark yaratmak istiyoruz dolayısıyla lounge alanları oluşturduk bununla ilgili, gelen yolcularımızın premium konfora ulaşması için tüm çabalar gösterildi. Yolcularımız burada kesinlikle güvenli yolculuk yapacaklar çünkü adımlarını attıkları andan itibaren kendileri de dahil olmak üzere, bavulları da dahil olmak üzere X-Ray cihazlarından geçecek ve otobüsümüze bu şekilde binecekler.""Otobüsümüz nonstop durmaksızın 4 saat 15 dakika da Ankara-İstanbul seferini tamamlıyor"Ulaşım konusunda ayrıcalık gösterdiklerini belirten Altınışık, "Özellikle İstanbul içinde çok cüzi bir ücret farkıyla İstanbul'un neresinden olursa olsun ulaşımlarını terminale kadar biz sağlıyoruz. Vatandaşlarımız bizi güvenliği için, konforu için, huzurlu bir yolculuk ve her şeyden önemlisi kaliteli bir yolculuk için tercih etmelidirler. 59 lira 50 kuruştan başlayan fiyatlarla hizmet skalamız aktif haldedir, 2+1 şeklinde koltuk sayımız mevcut. Yolcularımız otobüse adım attığı andan itibaren konforu hissedecekler çünkü maksimum 31 koltuk sayısı ile burada konfor ciddi anlamda değerlendirilir. Otobüsümüz nonstop durmaksızın 4 saat 15 dakika da Ankara-İstanbul Ataşehir seferini tamamlamakta dolayısıyla yolcularımızın konforunu düşünebilmek için her şey proje halinde uygulanmıştır araçlarımızda" şeklinde konuştu."Sıcak yemek ikramlarımız bulunmaktadır"Altınışık, koltuk aralarındaki mesafenin 35 cm olup, koltuğun geriye yaslanıldığında dahi arkadaki yolcunun rahat edebileceğini kaydederek, "Otobüsümüzde yolcularımızın tuvalet ihtiyacını karşılayabileceği alanımız mevcuttur, dolayısıyla otobüsümüzün durmasına gerek kalmamaktadır. Ayrıca çocuklarımız için, genç ve yaşlılarımız için her yaş grubundan vatandaşımızın huzuru için düşünülmüş bir modeldir. Tabletlerimiz tüm yaş grubu için, çocuklarımız için boyama kitaplarımız, genç ve orta yaş grubumuz için dergilerimiz ve gazetelerimiz günlük olarak araçlarımızda bulunacaktır. Otobüsümüzde ki ikramlar son derece zengindir, gece yolculuğu yapan yolcularımız için kahvaltı ikramlarımız, öğlen yolculuğu veya akşam saatlerine doğru yapılan yolculuklarda da yine sıcak yemek ikramlarımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.