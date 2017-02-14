14.02.2017 11:01:14

Havaya ateş eden şüpheliler polisten kaçamadı

Konya'da havaya ateş ederek otomobilleriyle kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Araçtaki aramada kısa namlulu tüfek ele geçirilirken, iki kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

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Konya'da havaya ateş ederek otomobilleriyle kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Araçtaki aramada kısa namlulu tüfek ele geçirilirken, iki kişi hakkında yasal işlem uygulandı.Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Lale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 CGF 13 plakalı otomobille gezen iki şüpheli Aydınlıkevler Mahallesi civarında araçta bulunan ruhsatsız kısa namlulu tüfekle havaya bir kaç el ateş açarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri otomobili Yeni İstanbul Caddesi ile Lale Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durdurdu. Sürücü Mehmet K. ile araçta bulunan Oruç B. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada tüfek ele geçirilirken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 876 TL para cezası uygulandı.