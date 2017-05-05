05.05.2017 21:19:08

Havalimanından Milas'a otobüs seferleri başlıyor

Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın uzun süredir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan talep etmekte olduğu Milas Bodrum Havalimanı'ndan Milas'a otobüs servisi konulması talebinde mutlu sona ulaşıldı.

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Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın uzun süredir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan talep etmekte olduğu Milas Bodrum Havalimanı'ndan Milas'a otobüs servisi konulması talebinde mutlu sona ulaşıldı.Milas Bodrum Havalimanı'na inen uçak yolcularının Milas'a gelebilmeleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle servis hizmeti verilecek. Konuyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Milas Bodrum Havalimanı Mülki İdare Amirliği'ne gerekli izinler için başvuruda bulunduğu ve aynı zamanda havalimanının Mülki İdare Amiri de olan Milas Kaymakamı Eren Arslan tarafından başvurunun onaylandığı bildirildi. Milas Bodrum Havalimanı ile Milas arasında otobüs servisi ile yolcu taşınmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, uzun süredir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Milas Bodrum Havalimanı ile Milas arasına, uçak yolcuları için otobüs seferi konulması için talepte bulunmakta olduklarını belirterek "Sonunda talebimiz haklı görüldü ve havalimanından Milas'a otobüs servisi konulacak. Bu konuda havalimanı Mülki İdare Amirliği de gerekli onayları vermiş durumda. Önümüzdeki günlerde servislerin başlayacağını umuyoruz. Servislerin hangi saatlerde olacağı ve Milas içinde hangi güzergahı kullanacağı da yine önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Bodrum Havalimanından Milas'a yolcu servisi konulması kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek "Gecenin bir vaktinde havalimanına gelen Milaslı yolcularımız çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlardı. Özellikle bayan yolcularımız için Milas'a ulaşım büyük bir çile idi. Bu durumu pek çok kez dile getirdik. Sonunda talebimiz uygun görüldü. Bu nedenle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.