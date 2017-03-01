01.03.2017 17:39:32

Havaların ısınmasıyla ot yangınları başladı

Bilecik'te havaların ısınmasıyla ot yangınları başladı.

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Bilecik'te havaların ısınmasıyla ot yangınları başladı.Sıcak havalarda dış etkenler tarafından çıkan ot yangınları ufak çaplı paniklere neden olurken yeniden boy göstermeye başladı. Bilecik'in çeşitli yerlerinde bulunan kuru otlar tehlike saçarken, Bilecik'in İstasyon Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu bir dönümlük alanda yangın çıktı. Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.