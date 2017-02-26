26.02.2017 17:28:11

Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

İzmit'te, vatandaşların 3 gün boyunca ıslak ekmekle beslediği martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Çukurbağ Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna martı düştü.Martıyı düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan apartman sakinleri, başarılı olamayınca martıyı 3 gün boyunca ıslattıkları ekmek parçaları ile besledi ve daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekipleri, binanın ikinci katındaki havalandırma boşluğundan, martıya ulaşmaya çalıştı.Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından ekipler, ipe bağladıkları ağı boşluğa sarkıtarak martıyı bulunduğu yerden çıkarttı. Muayenesinde sağlıklı olduğu belirlenen martı, itfaiye ekiplerince doğaya salındı.Apartman sakinlerinden Cafer Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, martının 3 gündür havalandırma boşluğunda olduğunu belirterek, "Çırpınıyordu orada, seslerini duyduk. Camı açtık, biz müdahalede bulunduk ama başaramadık. İki gündür ıslak ekmek filan atıyorduk. İtfaiyeyi aradık, Allah razı olsun geldiler, kurtardılar. Bir canı kurtarmış olduk. Sadece yangında değil, böyle işlerde de koşup geliyorlar. Bu nedenle itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.