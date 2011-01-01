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Hava yastığı kaza sırasında nasıl açılıyor?
En önemli yolcu güvenlik sistemlerinden olan hava yastıklarının herhangi bir kaza anında nasıl açıldığını izliyoruz.
Yol verme kavgası ölümle sonuçlandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kavşakta yol verme kavgasının büyümesi sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
İşte Cengiz Ünder'in penaltı golü!
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Juventus ve Roma karşılaşması penaltılara kaldı. Roma formalı Cengiz Ünder takımının 5. penaltı atışını gole çevirdi ancak Juventus Roma'yı 5-4 mağlup etti.
Hava yastığı kaza sırasında nasıl açılıyor?
En önemli yolcu güvenlik sistemlerinden olan hava yastıklarının herhangi bir kaza anında nasıl açıldığını izliyoruz.
Aceleciliğinin bedelini ağır ödedi
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir kamyon trenin tamamının geçmesini beklemeden karşıya geçmeye çalıştı. Kamyon, trenin üstünde bulunan demire takılarak devrildi.
Aziz Yıldırım trafikte kavga etti!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsüne ağır hakaretlerde bulunan Yıldırım'ın ve korumalarının tartışma anları kask kamerasına yansıdı.
Kaporta göçüğü en kolay nasıl düzeltilir?
İstanbul'da şiddetli dolu yağışı sonrası pek çok arabada hasar oluşurken sürücülerin en çok merak ettiği kaportadaki göçüklerin en kolay nasıl düzeltileceği. İşte kaporta ustasının uyguladığı pratik kaporta düzeltme tekniği...
Nakavt olan boksör herkesi gülme krizine soktu!
Yeni Zelanda'da gerçekleşen bir kick boks maçında rakibi tarafından nakavt edilen boksör, durumu kabullenemedi. Boksörün düştüğü komik haller ise herkesi güldürdü.
Orta sahadan kendi kalesine attı!
İnter'de forma giyen Geoffrey Kondogbia, İnter ve Chelsea arasında oynanan maçta orta sahadan kendi kalesine müthiş bir gol attı.
Küçük çocuk fırtınada yere düşen bayrağı böyle kaldırdı
Sosyal medyada paylaşılan küçük kız yağmur ve fırtınaya aldırmadan düşen bayrağı işte böyle kaldırdı.
Namaz kılınırken camiye keçi girerse...
İran'da namaz esnasında bir keçi camiye girdi. Cemaatten bir kişi keçiyi yakalamaya çalışırken başka bir kişi de kahkahalarla olayı kameraya kaydetti.
Sıra dışı kaza! Bir anda düştü!
Çin'de meydana gelen kazada yürüyen merdivenin başına oturmaya çalışan genç bir anda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından işte böyle kaydedildi...
Bir tencere makarnayı çiğnemeden yuttu
Makarnayı adeta çiğnemeden silip süpüren kız, izleyenleri şaşırtıyor...
Türk polisi adeta barfiks dersi verdi
Görüntülerde Türk polis memuru barfiks demirinde yapılması güç hareketleri yaparak izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyaya yüklenilen bu görüntüler kısa sürede binlerce tıklanma aldı.
Akıma kapılıp yere çakıldı!
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, merdivendeki bir adamın tamirat yaptığı görülüyor. Bu sırada dükkandan çıkmak isteyen bir kişi kapıyı açınca aniden patlama oluyor. Akıma kapılan talihsiz feci şekilde hayatını kaybederken o anlar kameraya böyle yansıyor...
Tonlarca ağırlıktaki uçak böyle kalktı
Airbus A400M model askeri kargo uçağının bir anda dikine yükselme anı kameraya işte böyle yansıdı...
İklim değişikliği şehir hayvanlarını da tehdit ediyor
İstanbul'da dün yaşanan selde yol ortasında oluşan selde akıntıya kapılan bir kedi böyle kurtarıldı.
'Türkiye'deki Suriyelilerin nitelikli nesli için politika şart'
3,3 Milyon suriyelinin %92'si kentlerde, %7,5 kamplarda yaşıyor. Türkiye suriyeliler için 25 milyar dolar harcama yaptı, 2011'den bu yana 3 milyondan fazla suriyeli Türkiye'ye göç etti. İstihdam nasıl sağlanacak? Entegrasyon nasıl olacak? Konuğumuz, Göç Ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan değerlendirdi.
Koşuyolu Parkı'nın doludan sonraki hasarı...
İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına Koşuyolu Parkı'nda birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Büyük hasarın oluştuğu park havadan da görüntülendi.
Motosikleti çalamayınca arkadaşı yardım etmeye geldi
Kaldırımda park halindeki bir motosikleti çalmaya gelen hırsız, motosikleti götürmeyi başaramayınca arkadaşı geliyor. Şapkalı hırsızlar motosikleti hiç çekinmeden götürüp olay yerinden uzaklaşıyorlar. Fakat kamera görüntülerinin izlenmesiyle hırsızlar ekipler tarafından yakalandı.
Neymar çıldırdı! Antrenmanı terk etti!
Barcelona antrenmanlarında gerilimli anlar yaşandı. Semedo ile Neymar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının sakinleştirmesi de işe yaramayınca Neymar antrenmanı terk etti.
Çengelköy'de asırlık çınar devrildi
Çengelköy Çınaraltı'nda bulunan asırlık çınar devrildiği sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Görüntülerde vatandaşların yağmur öncesi kaçmaya başladığı ve ardından gelen yoğun yağış ile şiddetli fırtına görülüyor. Bir anda kamera kararıyor ve asırlık çınarın devrildiği görülüyor.
İşte dolu göçüklerine pratik çözüm
Otomobillerde meydana gelen dolu göçükleri 100 TL'ye satılan bu aletle pratik bir şekilde düzeltilebiliyor. Sosyal medyada yayınlanan tamir görüntüleri büyük ilgi gördü.
Ezilmekten son anda kurtuldular
Dalaman'da bir otomobilin karıştığı ve 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobili zarar gören vatandaşlar oto sanayiye koştu
İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli dolu yağışı park halinde ve seyir halinde olan araçları da etkiledi. Yağıştan arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı.
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