18.07.2017 12:37:06

Hava trafiğine yağmur engeli

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı ve çevresinde bulunan CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları nedeniyle uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle uçuşlar olumsuz etkilendi. Pilotlar, kötü hava koşullarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlara yakalanmamak için Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşamayınca bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur attığı için yakıt kritiğine giren ve Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken altı uçaklar ise Sabiha Gökçen ve başka meydanlara yönlendirildi.



Yağmur nedeniyle uçaklarda rötarlar meydana gelirken, rüzgar nedeniyle iniş ve kalkış pistleri değiştirildi.