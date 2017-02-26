26.02.2017 23:04:16

Hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif olmak üzere yağmurlu 12



İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu 12



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19



Adana: Az bulutlu ve açık 21



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 12



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3



Diyarbakır: Az bulutlu 18