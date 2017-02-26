26.02.2017 23:04:16
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif olmak üzere yağmurlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu 18