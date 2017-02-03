03.02.2017 09:53:34

Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir'in kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 14

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 15

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 17

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9

Trabzon: Az bulutlu ve açık 10

Erzurum: Az bulutlu ve açık -7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 4

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