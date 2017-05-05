05.05.2017 17:41:31

Hava Ambulansı Suriyeli bebek için havalandı

Karabük'te bir gün önce dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı ile özefagus atrezisi (yemek borusu tıkanıklığı)rahatsızlığı yaşayan bir günlük Suriyeli bebek, 112 hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

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Karabük'te bir gün önce dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı ile özefagus atrezisi (yemek borusu tıkanıklığı)rahatsızlığı yaşayan bir günlük Suriyeli bebek, 112 hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.Ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı mülteci olarak Karabük'e yerleşen Suriyeli bir ailenin Albatol Al Ghars isimli bebekleri dün dünyaya geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Suriyeli bebekte doktorlar solunum sıkıntısı ve özefagus atrezisi (yemek borusu tıkanıklığı) rahatsızlığı teşhisi koydu. Bir ara kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Suriyeli bebeği Ankara Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği irtibata geçti. İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesi üzerine Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait 112 hava ambulansı Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda yer alan piste indi.Küvöz içinde ambulansla İl Jandarma Komutanlığına getirilen Suriyeli Albatol Al Ghars isimli bebek, burada 112 Hava ambulansı doktorları tarafından kuvözden alınarak hava ambulansının kuvözine konularak Ankara Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan bölümü uzmanı Sadrettin Ekmen, annenin Suriyeli olmasından dolayı 9 ay boyunca kontrollere gitmemesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, " Yemek borusu gelişmemiş olarak doğdu. 1 Günlük bebek. Akciğer arasında bir delik var ve ağır bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Kalple alakalı da sıkıntı var. Onun için daha teşekküllü çocuk cerrahisi ve kardiyolojisi olan Sami Ulus Hastanesine gönderiyoruz. Ameliyat olduktan sonra tekrar bize geri gelecek. 36 haftalık normal bir doğum. Suriyeli aile olduğundan pekte kontrollere gitmemiş. Bizde doğumda oldukça zorlandık. Solunum yoktu ve kalbi çok yavaş atıyordu. Yeniden canlandırma yaptık ve solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Takipsiz gebelik olduğundan sıkıntı yaşadık" dedi.