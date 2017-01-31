31.01.2017 21:34:05

Hatay Spor'da transfer

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'da zirve mücadele eden Hatay Spor, 3. Lig 1. Grup takımlarından Erzin Belediye Spor'un defans oyuncusu 31 yaşındaki Onur Çakır'ı transfer etti.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'da zirve mücadele eden Hatay Spor, 3. Lig 1. Grup takımlarından Erzin Belediye Spor'un defans oyuncusu 31 yaşındaki Onur Çakır'ı transfer etti.Transferin son dakikalarında Hatay Spor ile sözleşme imzalayan Onur Çakır, Ankaragücü, İskenderun Spor 1967, Kırıkhan Spor, Körfez İskenderun Spor, Payas Spor, Cizre Spor'da da futbol oynadı.Kulüp Müdürü Nezih Güven, Onur Çakır'ın Hatay Spor ile 2018 yılının Mayıs ayına kadar sözleşme imzalandığını söyledi.