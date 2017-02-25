26.02.2017 08:48:01

Hatay sallandı !

Hatay'ın Erzin ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, saat 00.06'da merkez üssü Erzin ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi olan bir deprem yaşandı. 7,4 kilometre derinlikteki sarsıntının büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.Deprem komşu il ve ilçelerden de hissedildi.