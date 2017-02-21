22.02.2017 08:40:55

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kull

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Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.Hatay, Osmaniye, Adana, Kayseri, İzmir, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Kanun Hükmünde Kararnameyle daha önce meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretim üyesi, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.Zanlıların, FETÖ/PDY'yle bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı iddia edildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.(Adem Karagöz / İHA)