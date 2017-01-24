24.01.2017 01:05:28

Hatay merkezli Bylock operasyonu: 15 gözaltı

Hatay'da eş zamanlı gerçekleşen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen 15 öğretmen ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Hatay'da eş zamanlı gerçekleşen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen 15 öğretmen ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hatay merkezli gerçekleşen Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde Bylock kullandıkları belirlenen 15 öğretmen yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.