03.02.2017 09:53:54

Hatay merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Ajanslarda yer alan habere göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlarında FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" bulunduğu belirlenen, öğretmen ve iş adamları hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bunun üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Adana, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, "ByLock"u kullandığı iddia edilen 7 öğretmen ve 3 iş adamını gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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