03.03.2017 12:28:47

Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı

Hatay'ın ilk ve tek Devlet Başkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 37. yılında düzenlenen törenle anıldı.

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Hatay'ın ilk ve tek Devlet Başkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 37. yılında düzenlenen törenle anıldı.Hatay Valiliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Hatay Valisi Erdal Ata, valilik bahçesinde bulunan Atatürk anıtına ve Tayfur Sökmen anıtına çelenk sundu.Antakya Anadolu Lisesi öğretmeni Mehmet Yetim, Sökmen'in hayatını anlatan bir konuşma yaptı, okulun öğrencilerinden Rahime Nur Kıyak ise, "Kırk Asırlık Türk Yurdu" adlı şiiri okudu.Programın devamında Tayfur Sökmen'in ve dönemin devlet adamlarının akrabaları Hatay Valisi Erdal Ata tarafından Tayfur Sökmen Salonunda konuk edildi.Hatay Valisi Erdal Ata, "Merhum Tayfur Sökmen, Hatay'ın tam bağımsızlığa kavuşmasında ve anavatana katılmasında çok büyük emekleri olan bir devlet büyüğümüzdür. Sizler böyle bir aile büyüğünüz olduğu için gurur duyuyor olmalısınız" dedi.Tören sonunda Tayfur Sökmen ve dönemin devlet adamlarının yer aldığı mecliste bal mumundan yapılan görseller ile Hatay'ın anavatana bağlanmasında kullanılan kalem, Hatay Devleti Bayrağı ve diğer eşyalar sergilenerek Hatay Devleti Müzesi gezildi.